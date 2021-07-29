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DHA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Son dakika.. AFAD'dan Adana ve Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama

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Son dakika.. AFAD'dan Adana ve Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün Adana'da 21 alanda çıkan yangında 7 vatandaşın etkilendiğini, bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangının an itibariyla herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediğini açıkladı. Açıklamada ''Yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlandı'' denildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''28 Temmuz 2021 tarihinde Adana’da 21 alanda orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlardan 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi‘ndeki ormanlık alanda yangın meydana gelmiştir. Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale edilmektedir. Yangın an itibariyle herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlandı.''

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