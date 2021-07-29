Son dakika.. AFAD'dan Adana ve Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''28 Temmuz 2021 tarihinde Adana’da 21 alanda orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlardan 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi‘ndeki ormanlık alanda yangın meydana gelmiştir. Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale edilmektedir. Yangın an itibariyle herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlandı.''

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