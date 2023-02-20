Son dakika: AFAD duyurdu: Depremde can kaybı 41 bin 156

Haberin Devamı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 156'ya yükseldiğini açıkladı. Artçı sarsıntıların da devam ettiğini belirten Sezer, "Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı" bilgisini paylaştı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. Hatay dışında bütün illerimizde enkaz çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında da sona gelinmiş durumda. Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Yaklaşık 15 binada ara kurtarma çalışması devam ediyor. Çalışmalar planlandı, sona gelmek üzere.

Arama kurtarma çalışmamalarına 35 bin personelimiz destekledi. Uluslararası alanda büyük destek gördük. 11 bin 488 personel geldi. Ülkemizin bütün imkanları burada kullanılıyor. Çalışmalar devam ediyor.

Haberin Devamı

250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Hava araçlarını da yoğun şekilde kullandık. 78 uçak, 116 helikopter aktif olarak çalışıyor. Ulaşamadığımız köylere çadır ve personel yardımı sağlanıyor. Barınma faaliyetlerinde hızlı şekilde devam diyoruz. 300 bine yakın çadır ulaştırıldı.

Bölgedeki 1 milyon 263 bin afetzedemize barınma imkanı sunuyoruz. Tahliye merkezlerine başvuran 485bin vatandaş tahliye edildi.

40 ilimizde barınmada yoğunluk var. Valiliklerimzle çalışmalar devam ettiriliyor. 13 milyonun üzerinde gıda paketi ulaştırıldı.

1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza ödemiş olduğumuz destek 864 bin aileye ulaştırıldı. Ziraat Bankası’nın ilgili şubelerinde çekilebilir.

Evim Yuvan Olsun Kampanyası’na 500’ün üzerinde kendi evini vermek isteyen vatandaşımız var.

6 BİN 414 ARTÇI DEPREM

Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda.