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GeriGündem Son dakika! AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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Haber Giriş: 23.08.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Son dakika! AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

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Son dakika! AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yer alan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de saat 10.19'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 110.19'da 6.42 km derinlikte gerçekleşti.

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