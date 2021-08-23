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Son dakika! AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yer alan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de saat 10.19'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 110.19'da 6.42 km derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 23.08.2021, 10:19:35 TSİ
Enlem : 34.4731 N
Boylam : 26.5650 E
Derinlik : 6.42 km
Detay : https://t.co/zyugfmNmWl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi