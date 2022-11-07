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Son dakika... AFAD duyurdu: 9 Kasım'da tüm yurtlarda Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılacak

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#AFAD#AFAD Başkanı#Deprem Tatbikatı
Son dakika... AFAD duyurdu: 9 Kasımda tüm yurtlarda Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 10:50

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

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12 KASIM’DA DA ÜLKE GENELİNDE TATBİKAT YAPILACAK

Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım’da ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacak. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ülke tatbikatımız 12 Kasım’da. Düzce depreminin yıldönümünde saat 18.57’de ülke tatbikatı yapılacak. Türkiye’nin tüm bölümlerinde Tatbikat yapacağız. Çök-kapan-tutun. Bunun tatbikatını yapacağız. Radyolar anons geçecektir. Televizyonlar otomatik olarak geçecekler. Kurulan sistemden bütün Türkiye’ye aynı anda mesaj gelmiş olacak. Hem polis hem jandarma telsizini konuşturdular. Şimdi savunma sanayi iki telsizin afet anında birbiriyle konuşturabilecek bir altyapıyı oluşturmuş oldu" demişti.

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12 Kasım’da saat 18.57 tatbikatı12 Kasım’da saat 18.57 tatbikatıHaberi Görüntüle
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#AFAD#AFAD Başkanı#Deprem Tatbikatı

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