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Son dakika... AFAD: Depremde can kaybı 42 bin 310

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#AFAD#Deprem#Hatay
Son dakika... AFAD: Depremde can kaybı 42 bin 310
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 17:08

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiği açıklandı. Bölgede 7 binin üzerinde artçı depremin gerçekleştiğini bildiren AFAD, 448 bin 18 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 7 bin 184 artçı sarsıntı oluştuğu belirtildi. Son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiği, bölgeden 448 bin 18 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 personelin görevini sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 700 aracın da kullanıldığı belirtildi.

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Bölgede 301 bin 289 çadır ile 6 bin 375 konteynerin kurulumunun yapıldığı, toplamda 3 milyon 354 bin 316 battaniyenin sevk edildiği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78 bin 500 kişiye ayrıca geçici barınma hizmeti sağlandığı kaydedildi. Bölgede toplam 375 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 40 mobil fırın ve 361 hizmet aracının görev yaptığı, 55 milyon 785 bin 367 sıcak yemek, 9 milyon 487 bin 845 çorba, 13 milyon 465 bin 878 kumanya ve paketli gıda, 27 milyon 59 bin 350 su, 60 milyon 377 bin 166 ekmek, 3 milyon 189 bin 954 içecek dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca deprem bölgesinde 497 bin 93, deprem bölgesi dışında 201 bin 151 olmak üzere toplam 698 bin 244 kişiye psikososyal destek verildiği de bildirildi.

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