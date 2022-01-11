Son dakika... AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğündeki depremin sesini yayınladı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04:07'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Derinliği 5,06 km olarak açıklanan deprem, Mersin, Adana, Antalya ve birçok ilden hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar, paniğe kapılarak sokağa döküldü.

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

AFAD, DEPREMİN SESİNİ PAYLAŞTI

AFAD Antalya Elmalı istasyonu Kıbrıs'ın batısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin sesini kaydedip, Twitter hesabından paylaştı.

📢 DEPREMİN SESİ



11 Ocak'ta sabaha karşı Akdeniz'de (Kıbrıs'ın batısı) meydana gelen Mw 6.4 büyüklüğündeki depremin @IRIS_EPO tarafından AFAD Antalya Elmalı istasyonunda kaydedilmiş sesi

⬇️https://t.co/EkJA5Evd7ehttps://t.co/rISPvgeQQY#deprem — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2022

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"RUM KESİMİ'NDE DAHA FAZLA HİSSEDİLDİ"

CNN TÜRK Lefkoşa temsilcisi Ömer Bilge, meydana gelen depremle ilgili son durumu aktarmış ve "Kıbrıs adasına yakın olan bir deprem. Antalya'nın güneyine denk geliyor. Oldukça şiddetli bir deprem. Rum tarafında oldukça sert hissedildi. Başkent Lefkoşa'da da hissedildi. Deprem, KKTC dağlık olduğundan dolayı Rum Kesimi'nde daha fazla hissedildi. Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik bir bilgi yok. Rum Kesimi televizyonlarında depremin uzun sürdüğü belirtildi. Halkın uyuduğu bir saatte meydana gelen bir depremden bahsediyoruz" demişti.