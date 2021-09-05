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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: AFAD açıkladı! Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
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Haber Giriş: 05.09.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: AFAD açıkladı! Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: AFAD açıkladı! Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Edremit Körfezi'nde Balıkesir'in Burhaniye ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Edremit Körfezi'nde Balıkesir'in Burhaniye ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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