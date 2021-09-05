Son dakika: AFAD açıkladı! Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Edremit Körfezi'nde Balıkesir'in Burhaniye ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Edremit Körfezi'nde Balıkesir'in Burhaniye ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 5, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Edremit Korfezi, 4.52 km. Burhaniye (Balikesir)
Tarih-Saat : 05.09.2021, 14:13:51 TSİ
Enlem : 39.5263 N
Boylam : 26.8848 E
Derinlik : 9.87 km
Detay : https://t.co/5fJdfKb3be@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi