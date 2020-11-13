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DHA - AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Son dakika… Adnan Oktar hakkında flaş gelişme! 1365 yıla kadar hapsi istendi…

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Son dakika… Adnan Oktar hakkında flaş gelişme! 1365 yıla kadar hapsi istendi…
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Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gelen son dakika haberine göre; Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.

499 sayfalık mütalaada Adnan Oktar hakkında 15 ayrı suçtan 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, 13 sanığın örgüt yöneticiliği suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Örgüt yöneticisi konumundaki olduğu öne sürülen erkek sanıklar için ise, çok sayıda cinsel suçtan 63 yıl ile 396 yıl arasında hapis cezası istendi.

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