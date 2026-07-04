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Son dakika... Adnan Beker, CHP'den istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Adnan Beker#İstifa
Son dakika... Adnan Beker, CHPden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 15:18

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beker, "Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.

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Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.

Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

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Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."

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#CHP#Adnan Beker#İstifa

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