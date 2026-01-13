×
Son dakika... Adliyede silahlı saldırı: Savcı kadın hakimi vurdu

Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 13:38

Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silah sesleri yükseldi. Bir savcı, kadın hakimi silahla vurdu. Vurulan hakimin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakim, bir savcının silahla ateş açması sonucu yaralandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf 23. Ceza Dairesinde (istinaf) görevli kadın hakim A.K, henüz belirlenemeyen bir nedenle Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. tarafından bacağından silahla vuruldu.

 

HAKİM HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan hakim, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"SAVCI GÖZALTINA ALINDI"

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz gelişmeleri şu ifadelerle anlattı;

"Yaklaşık 1 saat önce meydana geldi silahlı saldırı. İstinaf Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde bir savcı kadın hakimi vurdu. Kadın hakimin hayati tehlikesi yok. Öte yandan saldırıyı gerçekleştirilen savcı gözaltına alındı. Silahlı saldırının savcıyla kadın hakim arasında bir süredir devam eden sıkıntılardan dolayı yaşandığı bilgisine ulaşıldı."

Ayrıntılar Geliyor...

