Son dakika! Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan deprem, saat 18:25'te kaydedildi.

Yerin 5.43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.