Son dakika! Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan deprem, saat 18:25'te kaydedildi.
Yerin 5.43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD deprem (@DepremDairesi) August 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-08-17
Saat:18:25:06 TSİ
Enlem:37.798 N
Boylam:37.716 E
Derinlik:5.43 km
Detay:https://t.co/06U81bQS3v@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi