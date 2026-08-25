Son dakika... Adıyaman'da peş peşe depremler

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Akşam saatlerinde Adıyaman'da peş peşe iki deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21:40'da, 3.7 büyüklüğünde, deprem meydana geldi.
Bu sarsıntıdan hemen ardından saat 21:43'te ise 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
Depremlerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 25, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2026-08-25
Saat:21:43:52 TSİ
Enlem:38.1305 N
Boylam:38.44433 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XvmdPsW01j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 25, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2026-08-25
Saat:21:40:33 TSİ
Enlem:38.11833 N
Boylam:38.44017 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/K7fDtL3dES@afadbaskanlik