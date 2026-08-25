Son dakika... Adıyaman'da peş peşe depremler

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Akşam saatlerinde Adıyaman'da peş peşe iki deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21:40'da, 3.7 büyüklüğünde, deprem meydana geldi.

Bu sarsıntıdan hemen ardından saat 21:43'te ise 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Depremlerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.