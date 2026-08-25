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Son dakika... Adıyaman'da peş peşe depremler

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#Son Dakika Deprem#Adıyaman Sincik#AFAD Açıklama
Son dakika... Adıyamanda peş peşe depremler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 21:49

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

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Akşam saatlerinde Adıyaman'da peş peşe iki deprem meydana geldi.  

AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21:40'da, 3.7 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. 

Bu sarsıntıdan hemen ardından saat 21:43'te ise 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. 

Depremlerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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#Son Dakika Deprem#Adıyaman Sincik#AFAD Açıklama

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