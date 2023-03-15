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Son dakika: Adıyaman ve Şanlıurfa'da can pazarı! Sel sularından böyle kurtarıldılar

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#Sel#Şanlıurfa#Adıyaman
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 13:44

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan kişi, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Sel sularına gömülen 2 itfaiye eri de yüzerek su yüzeyine çıktı. Merdiven ve ipler yardımıyla itfaiye erleri yukarı çekildi.

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Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yüzünden Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu. Bu sırada alt geçitteki bir kişi suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine dalgıçlar ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle sudan çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Adıyaman ve Şanlıurfada can pazarı Sel sularından böyle kurtarıldılar

2 İTFAİYE ERİ YÜZEREK KURTULDU

Şanlıurfa Abide kavşağında sel sularına gömülen 2 itfaiye eri, yüzerek su yüzeyine çıktı. Üst geçitten alt geçide uzatılan merdiven ve sarkıtan ipler yardımıyla itfaiye erleri yukarı çekildi. Çıkarılan itfaiyeciler, üst geçide çıkmayarak, su altında kalan vatandaşları da kurtarmak için çalışma başlattı. Can simidi giyen ve halat bağlayan ekipler, su içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarıyor.

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Son dakika: Adıyaman ve Şanlıurfada can pazarı Sel sularından böyle kurtarıldılar

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#Sel#Şanlıurfa#Adıyaman

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