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Son dakika... Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Abdurrahman Tutdere#Belediye Başkanı
Son dakika... Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 15:30

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak "konutu terk etmeme" koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla "konutu terk etmeme" adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

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#Adıyaman#Abdurrahman Tutdere#Belediye Başkanı

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