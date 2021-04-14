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Haber Giriş: 14.04.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana'nın Pozantı ilçesinde tren kazası!

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Son dakika... Adana'nın Pozantı ilçesinde tren kazası!

Son dakika haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 yük treni çarpıştı ve toplam 8 vagon raydan çıktı.

Adana Pozantı'da yük treni raydan çıktı. TRT Haber muhabiri Onur Can Bulat, son dakika gelişmesini aktardı.

İşte Onur Can Bulat'ın edindiği bilgiler:

8 vagon devrilmiş durumda. 2 makinist yaralı, arkadan gelen tren yavaşlayamayıp öndeki trene çarptı. Olay yerine ekipler gelerek gerekli tedbirleri aldılar.

Ayrıntılar geliyor...

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