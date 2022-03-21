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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı... 'Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu'

#AK PARTİ#ANKARA#Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, Adana’daki izinsiz gösteriye polis müdahalesi ile ilgili olarak, ‘Orantısız güç meşru sayılamaz.’ ifadelerini kullandı. Ayrıca Çelik, "NATO'nun Ukrayna konusundaki açıklamaları başta olmak üzere diplomasinin sesi pek duyulmuyordu. Bir tek Türkiye'nin açtığı hat, taraflarla diyaloğunu yoğun bir şekilde tutması... Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu. Bu diplomasi zeminine güçlü destek vermesi gerekildiği konusunda tarihi fırsatı kaçırdılar. Şimdi gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi takdirle karşılanıyor." dedi.

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AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Diyarbakır annelerine selamlarımızı iletiyorum. Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı’nın anneleri ziyaret etmemesini eleştirmiştim. Vicdan nöbetini yaptıkları yere gidilmesi gerektiğini söylemiştim. Niçin annelerin yanına gidelemiyor.

YAŞLILARA DESTEK

Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yaşlılarımıza yönelik pek çok desteklediği kampanya vardır. Bu bizim için çok önemli bir konudur. Hükümetimiz tarafından hazırlanan Yaşlanma Vizyon Belgesi, onlara yönelik yeni modellerin geliştirilmesi önemli bir yol haritasıdır. Evde gündüz bakım alabilecekleri hizmeti hayata geçirmiştik. Bu yöndeki adımlarımız devam ediyor. Sosyal güvencesi olsun olmasın, yaşlılarımızın bakım altına alınması güvence altına alınmıştır.

İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE

15 Mart bundan sonrasında çok daha önemli olacak. 15 Mart BM tarafından İslamofobi İle Mücadele Günü kabul edildi, bu son derece önemli bir gelişme.

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Gözden Kaçmasın

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı başladıAK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı başladıHaberi görüntüle

Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanımız tarafından açıldı. AK Parti'nin eser siyasetinde önemli bir taçdır. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabildiğini gösterir. Türkiye'nin nasıl stratejik bir konuma geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Boğaz’ın 6. yakası da gerdanlık olarak birleştirildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ TERÖR SALDIRISI

20 Mart sabahı Suudi Arabistan’a saldırı oldu, bunu kınıyoruz. Terörle mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Suudi Arabistan’a bu tip saldırılar kaos oluşturmak için yapılan eylemler..

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI

Önümüzdeki günlerde Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'ya katılımı için bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenski ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanımız 35 lider ile 38 görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin yürüttüğü politika herkes tarafından takdir edilir durumda. Oradaki insani durumu yakından takip ediyoruz. Amacımız kalıcı ateşkesin sağlanması. 6 madde üzerinde konuşuluyor. Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesi gerekiyor.

NATO VURGUSU

Savaştan önce bir tablo vardı. Fransa Devlet Başkanı çıkıp NATO’nun beyin ölümü gerçekleştirdi diyordu. Şimdi çıkıp NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. Duvara çaptıktan sonra anladıkları bir güvenlik mimarisi var.

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ADANA’DAKİ GÖSTERİYE MÜDAHALE

Burada kuralımız açıktır. Orantısız güç kullanılmasını kabul etmeyiz, asla meşru sayılamaz. Soruşturmanın başlatıldığı söylenmiştir. Hiçbir Türkiye vatandaşına karşı orantısız güç kullanılamaz. Meşru sınırlar içinde görevini yapanlar da takdir edilmektedir.

Gözden Kaçmasın

Adana Valiliğinden yasa dışı gösteriyle ilgili açıklama: 2 polis memuruna soruşturmaAdana Valiliği'nden yasa dışı gösteriyle ilgili açıklama: 2 polis memuruna soruşturmaHaberi görüntüle

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ

Bu tip çalışmaları ilgili bakanlık yapar. Bu konular MYK’da her zaman gündemimizdedir. Şu şekilde yapılacak demek noktasında değilim, ilgili bakanlıklar açıklama yapar.

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı... Türkiyenin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
daha fazla video içinAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
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#AK PARTİ#ANKARA#Ömer Çelik

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