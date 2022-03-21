Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı... 'Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu'

Haberin Devamı

AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Diyarbakır annelerine selamlarımızı iletiyorum. Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı’nın anneleri ziyaret etmemesini eleştirmiştim. Vicdan nöbetini yaptıkları yere gidilmesi gerektiğini söylemiştim. Niçin annelerin yanına gidelemiyor.



YAŞLILARA DESTEK



Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yaşlılarımıza yönelik pek çok desteklediği kampanya vardır. Bu bizim için çok önemli bir konudur. Hükümetimiz tarafından hazırlanan Yaşlanma Vizyon Belgesi, onlara yönelik yeni modellerin geliştirilmesi önemli bir yol haritasıdır. Evde gündüz bakım alabilecekleri hizmeti hayata geçirmiştik. Bu yöndeki adımlarımız devam ediyor. Sosyal güvencesi olsun olmasın, yaşlılarımızın bakım altına alınması güvence altına alınmıştır.



İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE



15 Mart bundan sonrasında çok daha önemli olacak. 15 Mart BM tarafından İslamofobi İle Mücadele Günü kabul edildi, bu son derece önemli bir gelişme.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı başladı Haberi görüntüle

Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanımız tarafından açıldı. AK Parti'nin eser siyasetinde önemli bir taçdır. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabildiğini gösterir. Türkiye'nin nasıl stratejik bir konuma geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Boğaz’ın 6. yakası da gerdanlık olarak birleştirildi.



SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ TERÖR SALDIRISI



20 Mart sabahı Suudi Arabistan’a saldırı oldu, bunu kınıyoruz. Terörle mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Suudi Arabistan’a bu tip saldırılar kaos oluşturmak için yapılan eylemler..



RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI



Önümüzdeki günlerde Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'ya katılımı için bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenski ile görüşüyor.



Cumhurbaşkanımız 35 lider ile 38 görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin yürüttüğü politika herkes tarafından takdir edilir durumda. Oradaki insani durumu yakından takip ediyoruz. Amacımız kalıcı ateşkesin sağlanması. 6 madde üzerinde konuşuluyor. Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesi gerekiyor.



NATO VURGUSU



Savaştan önce bir tablo vardı. Fransa Devlet Başkanı çıkıp NATO’nun beyin ölümü gerçekleştirdi diyordu. Şimdi çıkıp NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. Duvara çaptıktan sonra anladıkları bir güvenlik mimarisi var.

Haberin Devamı

ADANA’DAKİ GÖSTERİYE MÜDAHALE

Burada kuralımız açıktır. Orantısız güç kullanılmasını kabul etmeyiz, asla meşru sayılamaz. Soruşturmanın başlatıldığı söylenmiştir. Hiçbir Türkiye vatandaşına karşı orantısız güç kullanılamaz. Meşru sınırlar içinde görevini yapanlar da takdir edilmektedir.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ

Bu tip çalışmaları ilgili bakanlık yapar. Bu konular MYK’da her zaman gündemimizdedir. Şu şekilde yapılacak demek noktasında değilim, ilgili bakanlıklar açıklama yapar.