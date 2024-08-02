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Son dakika... Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü: Vali'den ilk açıklama

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#Adana#Yangın#Helikopter
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 17:12

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alan yangın söndürme helikopteri alçak irtifada düştü. Helikopterde görevli 5 kişilik mürettebatın, yüzerek kurtulduğu bildirildi.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. 

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Adana Valisi Yavuz Selim Köşger,, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

Son dakika... Adanada yangın söndürme helikopteri düştü: Validen ilk açıklama

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BAKAN YUMAKLI: 5 PERSONELİMİZ SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURTARILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından "Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterimiz Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada kırıma uğramıştır. Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

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#Adana#Yangın#Helikopter

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