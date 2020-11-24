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Haber Giriş: 24.11.2020 - 07:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

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Son dakika... Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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Adana’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ‘torbacı’ olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

 

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