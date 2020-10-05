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Uğur SELÇİK/FEKE (Adana) (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana'da orman yangını

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Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Bahçecik mevkisinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile 100 işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.

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