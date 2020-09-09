MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Adana'da orman yangını
GeriGündem Son dakika... Adana'da orman yangını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana'da orman yangını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Adana'da orman yangını
Abone Olgoogle-news

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ilk etapta 2 helikopter ve 8 arazöz yönlendirildi.

Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika... Adanada orman yangını

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle