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Haber Giriş: 08.09.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana'da orman yangını

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Son dakika... Adana'da orman yangını
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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Boztahta Mahallesi'nde 3 ayrı noktadan başladığı belirtilen yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri havadan helikopter ve karadan çok sayıda arazözle müdahale ediyor. Yangının köylere sıçramaması için çaba sarf edilirken, jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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