Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU, (ADANA), (DHA)
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Son dakika... Adana'da korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı
Adana'da bir evde çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çevredeki binalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Merkez İmamoğlu ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Yangın çıkan eve 50 metre mesafedeki akaryakıt istasyonu ise önlem amacıyla boşaltıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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