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POZANTI (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2020 - 17:37,Son Güncelleme:

Son dakika... Adana'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

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Son dakika... Adana'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi Adana- Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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