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Son dakika... Adana ve Samsun'da Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu detayları açıkladı

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#Bakan Soylu#Kökünü Kurutma Operasyonu#Adana
Son dakika... Adana ve Samsunda Kökünü Kurutma Operasyonu Bakan Soylu detayları açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 08:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana ve Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında toplam 303 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Narkotik ve diğer birimler sabah 05:00 itibariyle "kökünü kurutma" operasyonu gerçekleştirildi. Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir. Narko kafeler açılmaktadır. ABD'de daha ileri gidilmektedir. 

Bu mücadelede birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. İnanıyorum ki bu belayı da Türkiye'de ortadan kaldıracak, en alt seviyeye indirecek, gençlerimizi bu beladan kurtaracağız. 

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#Bakan Soylu#Kökünü Kurutma Operasyonu#Adana

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