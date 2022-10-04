Son dakika... Adana ve Samsun'da Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu detayları açıkladı

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Narkotik ve diğer birimler sabah 05:00 itibariyle "kökünü kurutma" operasyonu gerçekleştirildi. Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir. Narko kafeler açılmaktadır. ABD'de daha ileri gidilmektedir.

Bu mücadelede birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. İnanıyorum ki bu belayı da Türkiye'de ortadan kaldıracak, en alt seviyeye indirecek, gençlerimizi bu beladan kurtaracağız.