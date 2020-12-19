Son dakika... Adana'da göçük faciası! Bir işçi hayatını kaybetti

Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, su kuyusu açma çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. 2 işçi kuyuya düştü. Kuyunun üzerine ise toprak yığını geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için başlattığı çalışma sonucu Mehmet Yalın göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Yalın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

’DİĞER İŞÇİNİN SESİ GELİYOR’

İşçilerin arkadaşı Hakan Acar, olay yerine gelerek yaptığı açıklamada, ”İkisi de arkadaşımız. Başka yerlere de çalışıyorlarmış. Haftada iki kez burayı temizlemeye geliyorlar. Evin önünde bir kuyu açmışlar. 7-8 metre derinliğinde. Bir arkadaşımızı çıkardılar. Diğer arkadaşımız hala toprak altında ama sesi geliyormuş" diye konuştu.

İKİNCİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Göçük altında kalan iki işçiden biri olan Köstekçi'nin cesedine ulaşıldı.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu ulaşılan Köstekçi'nin cesedi, ip yardımıyla kuyudan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Köstekçi'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.