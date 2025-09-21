Son dakika... Adana'da korkutan yangın! Dumanlar neredeyse tüm kentten görülüyor

AA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 07:58
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen fabrikanın bahçesindeki kağıt ve plastik atıkları yanmaya devam ediyor. Bahçede başlayan ve siyah dumanın neredeyse tüm kentten görüldüğü yangın dron ile görüntülendi.
Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bahçedeki kağıt ve plastik atıkları yanmaya devam ediyor. Bahçede başlayan ve siyah dumanın neredeyse tüm kentten görüldüğü bildirildi.DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Adana'da geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde başlayan ve dumanı şehrin birçok noktasından görülen yangın
dron ile görüntülendi.