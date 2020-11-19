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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 07:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana'da genç bir kız 11'inci kattan atlayarak intihar etti

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Son dakika... Adana'da genç bir kız 11'inci kattan atlayarak intihar etti
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Adana'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ezgi G. (23), 11'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki apartmanda meydana geldi.

BİR ANDA ATLADI

Ailesiyle birlikte kalan İzgi G. oturdukları 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinin penceresinden atladı. Sesi duyup, dışarı çıkan yakınları, genç kızı yerde hareketsiz yatar halde görünce, durumu 112 Acil Sağlık ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ezgi G.'nin öldüğü belirlendi.

Son dakika... Adanada genç bir kız 11inci kattan atlayarak intihar etti

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Genç kızın annesi, kız kardeşi, dedesi ve diğer yakınları, cesedin başında üzüntüden sinir krizi geçirdi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen genç kızın cesedi, polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Son dakika... Adanada genç bir kız 11inci kattan atlayarak intihar etti

 

 

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