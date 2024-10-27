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Son dakika... Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kozan#Deprem
Son dakika... Adanada 5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 20:18

Son dakika haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD'ın verilerine göre, saat 20:07'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 20 km altında gerçekleşti.

ADANA VALİSİ KÖŞGER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibari ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur. Geçmiş olsun Kozan Allah beterinden korusun.

DEPREM SONRASI UZMANLARDAN AÇIKLAMA

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Prof.Dr. Süleyman Pambal: Bu deprem, benim iyi bildiğim beklediğim bir yerde. 6 Şubat sonrası bölgede çok sayıda deprem oluyor ama bu güneyde Kozan civarında. Ben hep o bölgeyi çalıştığım için geçen yaz da o bölgedeydim. Doğu batı yönlü fayların aktif olduğunu ve 5-6 büyüklüğünde deprem olacağı uyarısını yapıyordum. Bunlar Türkiye'nin normal depremleri. 6 Şubat sonrası çok fazla deprem oldu. 2 yılda Türkiye anormal deprem aktivitesi olduğu şeklinde istatistiklere yansıyor. Kozan civarındaki deprem Akçalıuşağı fayı kırılmamışsa 5,5 civarı deprem üretme potansiyeli olan bir faydır. Bu depremin olduğu bölgenin deprem üretme potansiyeli 5-6 arası.

 

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#Adana#Kozan#Deprem

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