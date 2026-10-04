Son dakika: Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler!

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adana Saimbeyli olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.19'da gerçekleşen depremin derinliği 7.99 km olarak kaydedildi. Bu depremin ardından aynı yerde saat 14.36'da da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 8.67 km olarak ölçüldü.

OSMANİYE'DE 5.2'LİK DEPREM

Bu depremlerin ardından saat 14.43'te Osmaniye Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'deki depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

AFAD'dan deprem sonrası gelen açıklamada, 'Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 14:19'da 4.8 ve saat 14:36'da 4.9 büyüklüğünde art arda iki deprem; Osmaniye ilimizin Sumbas ilçesinde saat 14:43'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerde de hissedilen #depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

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BAKAN ÇİFTÇİ SON DURUMU PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi depremler sonrası şu açıklamada bulundu:

Geçmiş olsun. Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir.

AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

ADANA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana valisi Mustafa Yavuz CNN TÜRK'te deprem sonrası son durumu paylaştı. Vali Yavuz an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Vali Yavuz, 'Hemşehrilemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Peş peşe depremler meydana geldi. An itibarıyla hem AFAD hem jandarma hem ilçedeki görevli ekiplerimiz tarama görevini sürdürüyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Bölgemiz 6 Şubat’ı yaşadı. Deprem kırsal bir bölgede meydana geldi. Köylerimiz taranıyor olumsuz durum bilgisi gelmedi. Vatandaşlarımızda bir gerginlik var ama depreme karşıda bir farkındalık da var. Tekrar vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Biz Adana merkezde depremi çok hissetmedik. Deprem kırsal bir bölgede Toroslar’ın eteğinde yaşandı. Depremler birbirine yakın bir üçgende meydana geldi. Vatandaşlarımız sakin olmalı. Tarama çalışmalarımız devam ediyor. ' dedi.

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ŞANLIURFA'DA DA 5.4'LÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

24 Eylül 2026'da da Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da da hissedilmişti.

EYLÜL VE MAYISTA AYNI YERDE DEPREM OLMUŞTU



Adana’da 21 Eylül'de saat 04.02’de 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Saimbeyli olan sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuştu. Geçtiğimiz mayıs ayında yine Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin 8,6 kilometre derinlikte oluştuğu ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde ‘de oluştuğu bildirilmişti.



Eylülde meydana gelen depremden sonra İsmail Sarı'ya konuşan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede asıl dikkat edilmesi gerekenin Savrun Fayı’nı kesen aktif tali faylar olduğunu söylemiş, özellikle Kozan’ın kuzeyindeki depremlere işaret ederek şu bilgilerin altını çizmişti:



-- Savrun’u kesen en az beş-altı adet aktif fay var. Bunların tamamı tespit edildi. Örneğin 2024 ve 2025 yıllarında Kozan’ın kuzeyinde, Akçaluşağı ve Himmetli bölgesinde 5,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Akçaluşağı ve Bozdoğan Uşağı fayları olarak tanımladığımız bu yapılar kırılıyor ve Savrun Fayını kesen aktif faylar olarak karşımıza çıkıyor.



-- Saimbeyli’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Savrun Fayı üzerinde oluşmadı. Saimbeyli’de yaşanan depremi üreten de yine bu tür tali faylardan biri oldu. Zaten 6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki en büyük ve sık artçıların önemli kısmı burada oluştu. On binlerce artçı meydana geldi. Bu depremi de o artçı sürecinin devamı olarak bile değerlendirmek mümkün.

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‘BÖLGEDE 5-6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETECEK FAYLAR VAR AMA BİRİ ÇOK TEHLİKELİ’



Bölgede 5 ila 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip faylar bulunduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, buna karşın daha büyük risk taşıyan başka bir fay üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı:



“Savrun Fayı’nı kesen doğu-batı yönlü 5-6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Ancak en kuzeyde, Saimbeyli ile Göksun arasında daha büyük deprem üretebilecek bir fay var. O fayın özelliklerini çalışıyorum. Henüz çalışmayı son aşamaya getiremedik. Ancak büyük ve yıkıcı bir deprem üretme potansiyeli olduğunu söyleyebilirim.”



Bölgede yeni faylar üzerinde çalışan ve haritalandıran Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bu son depremi üreten fay bu çalıştığımız faylardan biri de olabilir, çünkü bölgeye oldukça yakın bunlar” ifadelerini kullandı. Fayların yalnızca haritalar üzerinden değil, saha çalışmalarıyla da doğrulanması gerektiğini belirten uzman isim, “Bir fayın aktif mi pasif mi olduğunu anlamak için araziye çıkmak, doğrudan gözlem yapmak ve yerinde inceleme şarttır” şeklinde konuşmuştu.