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Son dakika... Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Adana Deprem#Son Dakika Deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 15:42

Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 15.28'de meydana gelen depremin derinliği 15.35 km olarak ölçüldü.

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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 15,35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPIMIZDA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Uraloğlu, "Bölgedeki ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, ilgili kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

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KENT MERKEZİNDE DE HİSSEDİLDİ

Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden çıkarak sokakta bekledi. Sarsıntıyı hissedip iş yerinden çıkanlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kent merkezinde de hissedildi. Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde fotoğrafçı Yaşar Hiçyakmazer, sarsıntıyla birlikte dükkanından çıktığını belirterek, "İş yerinde otururken koltuk birden ileri geri hareket etti. Lambaya bakınca deprem olduğunu anladım. Panik yapıp, dışarı çıktım. Şu anda sakin, inşallah bir daha olmaz" dedi

DEPREMİ HİSSEDENLER BÖYLE KAÇIŞTI

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, ilçedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depremi hisseden vatandaşların kaçıştıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Son dakika... Adanada 4.6 büyüklüğünde deprem

Deprem anı ise Kozan ilçesindeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kırtasiye dükkanındaki görüntülerde alışveriş yapan müşteriler ve çocukların sarsıntıyla birlikte kaçışıp dükkandan çıktıkları anlar saniye saniye kaydedildi. Başka bir görüntüde sarsıntıyla birlikte kafede oturan 2 kişinin yerlerinden kalkıp dışarı kaçtığı görüldü.

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Bir güvenlik kamerasında ise dükkandaki vatandaşların sarsıntıyla birlikte dükkandan kaçarak çıktıkları görülüyor. Vatandaşlardan birinin kaçışırken "Deprem mi oluyor" diye sorduğu anlar ise dikkat çekti.

Son dakika... Adanada 4.6 büyüklüğünde deprem

Diğer görüntüde de bir iş yerinin kasasında oturan çalışanın sarsıntıyla birlikte yerinden kalkıp koşarak iş yerinden çıktığı anlar yer aldı.

Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde de içeride oturanların depremi hissetmeleriyle birlikte panikle yerlerinden kalktığı görüldü.

Deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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