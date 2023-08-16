Son dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem! "Ağır hasarlı binalara yaklaşmayın"

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17:36'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.3 km olarak açıklandı.

"AFET BÖLGESİNDEKİ BİNALARA YAKLAŞMAYIN"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin ardından CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat iki büyük depremden sonra şunu söylemiştim, deprem olan bölgede uzun süre deprem olacak. Çünkü burası stresini boşalttı. Ama komşu çevrelerde depremler yaşanabileceğini söylemiştim. Bunlardan birisi Adana'nın kuzeyiydi. Bu büyüklükteki deprem herkes tarafından hissedilebildiğinden doğal olarak korku ve kaygı verebiliyor. Afet bölgesindeki binalara çok yaklaşmamak gerekir. Bu günlük deprem aktivitesi içerisinde bu tür artçı depremlerin olması normaldir.