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Son dakika... Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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#AFAD#Deprem#Saimbeyli
Son dakika... Adanada 4.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 19:59

AFAD'dan alınan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 19.47'de meydana gelen deprem, 9.38 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

İşte depremin gerçekleştiği nokta;

Son dakika... Adanada 4.5 büyüklüğünde deprem

Bölgedeki son durumu aktaran DHA muhabiri Akif Özdemir, depremin bazı ilçelerinde hissedildiğini söyledi. 

ADANA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saimbeyli'de saat 19.36'da 13.16 kilometre derinlikte 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Saat 20.05'te ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

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#AFAD#Deprem#Saimbeyli

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