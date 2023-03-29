Son dakika... Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 19.47'de meydana gelen deprem, 9.38 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İşte depremin gerçekleştiği nokta;

Bölgedeki son durumu aktaran DHA muhabiri Akif Özdemir, depremin bazı ilçelerinde hissedildiğini söyledi.

ADANA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saimbeyli'de saat 19.36'da 13.16 kilometre derinlikte 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Saat 20.05'te ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.