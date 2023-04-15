Son dakika... Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-15
Saat:12:37:21 TSİ
Enlem:37.886 N
Boylam:36.242 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ekcQvHlGys@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi