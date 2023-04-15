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Son dakika... Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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#ADANA#Saimbeyli#Deprem
Son dakika... Adanada 4.2 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 12:48

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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#ADANA#Saimbeyli#Deprem

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