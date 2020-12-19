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Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana Sarıçam'da toprak kayması! 2 işçi toprak altında

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Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi, kuyuya düşerek, toprak altında kaldı.

Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, su kuyusu açma çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. 2 işçi kuyuya düştü. Kuyunun üzerine ise toprak yığını geldi.

Son dakika... Adana Sarıçamda toprak kayması 2 işçi toprak altında

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

 

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