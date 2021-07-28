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Haber Giriş: 28.07.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana Sarıçam'da orman yangını

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Son dakika... Adana Sarıçam'da orman yangını

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde de sabah saatlerinde tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramış, yangın öğleden sonra kontrol altına alınmıştı.

Son dakika... Adana Sarıçamda orman yangını

 

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