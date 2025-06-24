Son dakika: Adana Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD saat 07:09'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası X'ten şu açıklamada bulundu:

Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.