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AA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana Pozantı'da orman yangını

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Son dakika... Adana Pozantı'da orman yangını

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Belemedik Tabiat Parkı Anahşa Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ulaşım güçlüğü nedeniyle ekiplerin arazözlerle yangına müdahale etmekte güçlük çektiği öğrenildi.

Ekipler, sarp arazideki yangına ulaşabildiği alanlardan müdahale ediyor.

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