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Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana) (DHA)
Haber Giriş: 23.08.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı, 2 ev yandı

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Son dakika... Adana Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı, 2 ev yandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği Kuyubeyi köyünde yeniden orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerin çevredeki evlere sıçrama ihtimali olduğu öğrenildi. Öte yandan Cumali Güzel ile İsmail Güzel'e ait evlerin yangın nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki evlere sıçrama ihtimali olduğu bildirildi.

Öte yandan, bölgede son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği ve olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

2 EV YANDI

Yangın rüzgar nedeniyle hızla büyürken, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangına çok sayıda yangın söndürme aracı ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

Öte yandan Cumali Güzel ile İsmail Güzel'e ait evlerin yangın nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi. Dumanların köyde görüş uzaklığını da düşürdüğü belirtildi.

Son dakika... Adana Kozanda ormanlık alanda yine yangın çıktı, 2 ev yandı

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