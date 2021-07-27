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Ali GÖKDAL/KOZAN - Uğur SELÇİK (Adana) (DHA) - AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana Kozan ve Sarıçam'da orman yangını

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Adana'nın Kozan ve Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı.

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  • Adanada iki ilçede orman yangını
  • Adanada iki ilçede orman yangını
  • Adanada iki ilçede orman yangını
  • Adanada iki ilçede orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kozan ilçesine bağlı Horzum bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Kozan'ın komşu ilçesi Feke'ye bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde de orman yangını çıkarken, yaklaşık 100 metrekarelik alanı etkiledi ve alevler kısa sürede söndürüldü.

Son dakika... Adana Kozan ve Sarıçamda orman yangını

BİR YANGIN DA SARIÇAM'DA

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıçam ilçesi, Hakkıbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına 5 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve karadan müdahale başlattı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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