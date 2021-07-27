Son dakika... Adana Kozan ve Sarıçam'da orman yangını

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Kozan ilçesine bağlı Horzum bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Kozan'ın komşu ilçesi Feke'ye bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde de orman yangını çıkarken, yaklaşık 100 metrekarelik alanı etkiledi ve alevler kısa sürede söndürüldü.

BİR YANGIN DA SARIÇAM'DA

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıçam ilçesi, Hakkıbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına 5 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve karadan müdahale başlattı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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