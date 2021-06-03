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Haber Giriş: 03.06.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana Karaisalı'da şiddetli deprem

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Son dakika... Adana Karaisalı'da şiddetli deprem

Son dakika haberine göre, saat 07.26'da Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.54 kilometre derinlikle meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 07.26'da meydana geldi.

Yerin 6,54 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Son dakika... Adana Karaisalıda şiddetli deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8, merkez üssünü ise Karaisalı'nın Nergislik Mahallesi olarak açıkladı.

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