Son dakika: Adana, Antalya ve Çanakkale’de orman yangını… Haberler peş peşe geldi…

GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Gelibolu'nun Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler, 'ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etmeye başladı.

Öte yandan Biga ilçesi Kalafat köyü yakınlarında da ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahaleye başladı.



ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alana yangın söndürme helikopterleriyle de su boşaltıldı. Alevlerin seralarına yaklaşmasını engellemek isteyen çiftçiler ise ilaçlama motorlarıyla yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.



POZANTI'DA ORMAN YANGINI

ADANA’nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için orman ve itfaiye ekipleri, müdahale ediyor.

Pozantı ilçesi Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su tankları ve arazözler ile sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için müdahale sürüyor.