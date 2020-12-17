Son dakika... Adalet Bakanlığı’ndan Pınar Gültekin davasında flaş karar

Muğla'da üniversite okuyan Pınar Gültekin, Metin Cemal Avcı tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında canice katledildi. Evli ve bir de çocuğu olan Avcı, ifadesinde cinayeti tek başına işlediğini ifade etti. Soruşturma devam ederken olay yerinde ikinci bir kişinin daha olduğu gündeme geldi. Metin Cemal Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, 'delil karartmak' suçu kapsamında tutuklandı. Gültekin ailesinin avukatları Rezan Epözdemir vasıtasıyla cinayet sürecinde katil Avcı'ya katilin baba ve annesi Selim - Ayten Avcı'nın yanı sıra baba Selim Avcı'nın ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçu kapsamında şikayetçi oldu.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERDİ

Savcılık, 3 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir'in bu karara yaptığı itiraz ise Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Karar, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşti.

EPÖZDEMİR BAKANLIĞA BAŞVURDU

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bu karara karşı harekete geçerek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Epözdemir'in hazırladığı dilekçede, kanun yararına bozma talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması talep edildi.

Adalet Bakanlığı, dosya ile ilgili kritik bir karar verdi. Bakanlık, dosya ile ilgili kanun yararına bozma talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmasına hükmetti. Bakanlıkça Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen talep yazısında şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu kaydedildi. Bakanlığın talebi ile ilgili son kararı Yargıtay'ın ilgili dairesi verilecek.

Konuyla ilgili konuşan avukat Rezan Epözdemir şunları kaydetti:

"Biz soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşünüyorduk. Buna ilişkin de dosyaya beyanda bulunduk. Cemal Metin Avcı'nın dışında mutlaka bu cinayete yardım eden veya müşterek fail olarak cinayete katılan başkaca faillerin olduğunu düşünüyorduk. Bizim çabalarımız sonucunda ve dosyaya sunduğumuz talepler neticesinde kardeşi Mertcan Avcı da önce tutuklandı son hakkında iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldı. Fakat biz başkaca faillerin olduğunu da söylemiştik. Bunu defalarca kez dilekçemize de eklemiştik. Ancak anne-baba ve Şükrü Gökhan Orhan hakkında savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı reddetmişti. Kanun yararına bozma ile ilgili Adalet Bakanlığı'na talebimizi sunduk. Adalet Bakanlığı da talebimiz ve dosyanın tamamını etraflıca inceledi ve kanun yararına bozma başvurumuzu kabul etti ve Yargıtay nezdinde başvuruda bulundu. Soruşturma bakımından bu kanaat son derece önemli. Bu isimler hakkında da dava açılmasını gerektiğini söyledi ve mahkemenin takdir etmesi gerektiğini söyledi. Bu karar doğrultusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gerekçelerle ilgili ceza dairesine kanun yararına bozma başvurusu yapacak. İlgili ceza dairesi de bu başvuruyu kabul ettiği anda bu isimler hakkında da kamu davası açılması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Bu kişilerin yargılanmaları için hukuken önü açılmış olacak."

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