Son dakika.... Adalet Bakanlığı'nda Corona Virüs tedbirlerine yönelik üçüncü toplantı
Adalet hizmetlerinde Corona Virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında gerçekleştiriliyor.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Gül başkanlığındaki toplantı saat 11.00’de Dikmen Hakimevi’nde başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor.
Bakan Gül’ün toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
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