Son dakika: Adalet Bakanlığı yeni uygulamayı açmıştı! E-Devlet'te 850 bin erişim sağlandı

Adalet Bakanlığı personeli tarafından geliştirilen yazılımla, 20 Mart 2016'dan itibaren yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları e-Devlet üzerinden veriliyor. Uygulama kapsamında adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, elektronik ortamdan alınabiliyor. İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört dilde sabıka kayıtları e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı. Uygulama alanının genişletilmesiyle, İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerine çevrilmiş sabıka kayıtlarının da e-Devlet üzerinden verilmesi sağlandı. Bu sayede isteyen herkes, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden internete girerek, tercüme edilmiş sabıka kayıtlarına ulaşma imkanına kavuştu.



EN ÇOK İNGİLİZCEYE ÇEVRİLMİŞ SABIKA KAYDI ALINDI



Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugüne kadar 675 bin 751 İngilizce, 88 bin 318 Almanca, 42 bin 260 Fransızca, 10 bin 323 İtalyanca, 12 bin 612 İspanyolca, 12 bin 228 Flemenkçe, 7 bin 612 Portekizce ve bin 704 Danca olmak üzere toplam 850 bin 808 yabancı dile çevrilmiş sabıka kaydı alındı.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDEN DE ALINABİLİYOR



Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında yapılan ortak çalışmayla yurt dışında yaşayan vatandaşlara adli sicil belgesi yurt dışı temsilciliklerinden de veriliyor. 8 Temmuz 2019 itibarıyla başlayan hizmet çerçevesinde Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde adli sicil kayıtları, vatandaşların talepleri doğrultusunda düzenleniyor.

Yaklaşık 2 yıllık süreçte yurt dışı temsilciliklerinden 38 binin üzerinde sabıka kaydı alındı. Vatandaşlar, yurt dışı temsilciliklerinden 22 bin 984 Türkçe, 7 bin 997 İngilizce, 2 bin 907 Fransızca, 2 bin 372 Almanca, 826 İspanyolca, 715 Portekizce, 146 Flemenkçe, 56 İtalyanca ve 3 Danca dillerinde sabıka kaydını alma imkanına kavuştu.



Öte yandan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Tercüme Bürosu ise 2019 yılından bu yana söz konusu 8 dilin haricinde Arapça, Rusça ve Çince dillerinde sabıka kaydı oluşturdu. Bu süreçte 50’si Arapça, 49’u Rusça ve 28’i de Çince olmak üzere toplam 127 sabıka kaydı talep eden ilgili kişilere verildi.

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