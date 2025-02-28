Son dakika: Adalet Bakanı Tunç'tan CNN Türk'te önemli açıklamalar

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İşte Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının önündeki en büyük engellerden birisi de terör meselesiydi. Maddi, manevi çok büyük acılar yaşadık. Sadece PKK terör örgütü değil diğer terör örgütleri ile de aynı anda mücadele eden bir ülke konumundayız. Terörün sonlandırılması terörsüz bir Türkiye adım atılması noktasındaki çabamız kararlılığımız bizim sadece bugünkü meselemiz değildi. Son yıllarda teknolojinin de verdiği imkanlarla savunma sanayimizin geldiği yerlilik ve millilik imkanlarıyla da terörün adeta içeride sonlandırılmasına yönelik büyük bir mücadele yapıldı ve başarı da sağlandı. 22 yıldan bu yana teröre zemin hazırlayan unsurları da ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün 28 Şubat tüm insanlarımız için etnik kökeni ne olursa olsun ırkı, rengi, dili ve dini ne olursa olsun, bütün vatandaşlarımız için temel hak ve özgürlükleri alabildiğine genişleten bir ortamı sağlamaya çalıştık.





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Ayrımcılığı ortadan kaldırdık, özellikle ülkemizin hiçbir vilayetini ayrım yapmadan sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerle donattık. Hakkari’de üniversite yaptık, Sinop’ta yaptık, Yüksekova‘ya da havalimanı yaptık Çaycuma‘ya da havalimanı yaptık. Oralara yatırım götürürken terör örgütünün o şantiyeleri nasıl bastığını, orada gönderdiğimiz öğretmenlerimizi, şehit ettiğini doktorları üzülerek hep yaşadık. Bu acıları birlikte yaşadık, tabii demokratikleşme anlamında da özellikle temel hak ve özgürlüklerin alabildiğine genişlemesi ve özellikle eleştiri konusu yapılan hususları da birer birer ortadan kaldırdık. Kürt sorunu olarak nitelendirilen sorunu, şu son 22 yılda tüm dirençlere rağmen birçok engellemelere rağmen muhalefetin karşı gelmesine rağmen o sorunu ortadan kaldırdık.



"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ FES EDERSE PROBLEM YOK, EYLEMLERİNE DEVAM EDERSE O ZAMAN DEVLET GEREĞİNİ YAPAR"



Üç kez İmralı‘ya gittiler ve görüşmeler sağladılar. Üçüncü görüşmenin sonunda da terör örgütü elebaşının terör örgütüne yönelik açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar. Hem Türkçe hem de Kürtçe olarak paylaştılar. Bu açıklamanın terör örgütü elebaşı tarafından kurucusu olduğu terör örgütüne hitaben olduğu belli, muhatap tamamen terör örgütü. Bu çağrı nasıl karşılık bulacağı muhatabının bunu nasıl değerlendireceği elbette ki önümüzdeki süreçte gözlemlenecek. Terörsüz bir Türkiye diyoruz. Türkiye cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti ve dolayısıyla hukuk devleti şiddeti kabul etmez, bunu başından beri bunu söylüyoruz. Terör örgütü kendini fes ederse zaten problem yok, hayır bu çağrıyı ben dikkate almıyorum deyip eylemlerine devam ederse o zaman da devlet gereğini yapar. Sayın cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği o silahlarınızı bırakırsınız ya da silahlarınızla birlikte gömülürsünüz.

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"HER HANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Özelikle şunu ifade edelim, şehit ailelerimizi incitecek onları üzecek milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmaz. Burada muhatap terör örgütü elebaşı, muhatabı devlet değildir terör örgütüdür. Burada herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz. Buradaki hedefimiz 40 yıldan bu yana bu ülkeyi sıkıntıya sokan, en çok da güneydoğudaki insanlarımızı Kürt kökenli vatandaşlarımızı rahatsız eden ve binlerce insanımızın hayatına mal olan askerimizin polisimizin öğretmenimizin ve bu kadar büyük kayıplara neden olan bir terör örgütünün sonlandırılması. Sayın Bahçeli’nin çağrısı sonrası gruptaki konuşması sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle beraber ülkemizin terörsüz bir Türkiye adım atması noktasında çok büyük bir aşamaya geldiğimize inanıyoruz. Dolayısıyla burada sabırla sonucu beklemekte fayda var. Hepimiz umutluyuz, umutlu olmak da istiyoruz. Videoyla hükümlülerin dışarıya bir mesaj vermesi ile ilgili bir hukuki düzenlememiz söz konusu değil. Burada yapılan kayıt güvenlik ve istihbarat açısından lüzumlu olan bir kayıt ama bu kaydın yayınlanması söz konusu değil. DEM'lilerin görüşmesi başlamadan önce yeğeninin bir görüşmesi de oldu. Belli bir süre tabi disiplin cezaları nedeniyle görüşmediği zamanlar oldu. Burada özellikle hukukumuza ceza infaz mevzuatımıza aykırı herhangi bir durum söz konusu değil. Önümüzdeki süreçte yakınlarıyla avukatlarıyla görüşmesi noktasında bir engel yok kanunumuzda.