Son dakika... Adalet Bakanı Tunç: 700 hükümlünün tahliye edildiği iddiası doğru değil

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Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları yönünde bir hüküm vardı. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu iptal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı.



Burada özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Asıl örnekler bununla ilgiliydi. Bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasa dışı bir gösteriş yürüyüşüne katıldığında 2911 Sayılı Kanun'a göre bir cezası var. Ceza alıyordu ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu.



Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii meclisimizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı.



200-700 KİŞİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİ İDDİALARI YALAN



Burada basına intikal eden rakamlar da doğru değil burada 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde bir takım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil. Bunlar tabii ki tamamen Anayasa Mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde suç ve ceza dengesi ve ceza adaleti bakımından gerçekleştirilen bir husus söz konusu. Burada 200 kişinin 700 kişinin PKK üyesi olduğu için tahliye edildiği gibi bir haber bu şekilde yansıtılması bir takım yanlış anlamalara sebebiyet veriyor.

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Tamamen Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu karar doğrultusunda suç ve ceza dengesi bakımından eğer bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten ceza almışsa o katıldığı toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyen örgütün üyesi olmasını üyesi olarak değerlendirilip ceza almasını Anayasa Mahkemesi, kanunilik ilkesi ve suç ve ceza dengesi bakımından hukuka uygun olmayacağı yönünde bir karar verdi ve bu karar doğrultusunda işlem yapılıyor.

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SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NE AŞAMADA VE DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Terörsüz Türkiye konusu hayati öneme sahip konulardan biri. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olan terör örgütü ve binlerce şehit vermemize neden olan büyük acılar yaşadığımız terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları yakması çok önemliydi. Türkiye 100 yılına başladığımız şu anlamlı dönemde çok önemli bir dönemeci aştı Türkiye. Ve şu anda terör örgütünün silah bırakması ile ilgili süreç takip ediliyor. Devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içerisinde bu süreç takip ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde de bu konuda bir komisyon kurulması çalışmaları da başladı ve gerekli görüşmeler partiler arasında diyalog da devam ediyor ve bu süreç içerisinde hepimizin temennisi çocuklarımızın milletimizin geleceğe güvenle bakması ve terörden arınmış huzurlu bir Türkiye’ye kavuşmak ve Türkiye’nin dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olabilmesi için önündeki en büyük engelin ortadan kalkması ve iç cephemizi güçlendirerek etnik kökeni ne olursa olsun hep beraber milletçe birlik beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek yola devam etmemiz noktasındaki önemli bir süreci ve hep beraber yaşıyoruz.

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ŞEHİT AİLELERİNİ İNCİTECEK ADIM OLMAZ

Bu sürecin başarılı olması hepimizin temennisi süreç içerisinde devletimizin ilgili kurumları elbette ki tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımıza düşen hususlar var bu konularla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada özellikle kanunlarımız çerçevesi içerisinde hukuk çerçevesi içerisinde çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir, hukuka uygun kanunlara anayasaya uygun bir şekilde yapılması gereken ne varsa yapmanın gayreti içerisindeyiz. Burada şehit ailelerimizi incitecek milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmaktadır.

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Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir ve şeffaf bir şekilde bu meclisimizde milletvekillerimizle de bu süreç paylaşılarak inşallah hayırlı ve başarılı bir sonuca ulaşacak.

Bu kapsamda DEM Parti ile Adalet Bakanlığında yaptığımız görüşmeler oldu. Orada dile getirilen birtakım hususlar özellikle yargı uygulamaları ile ilgili kanunlardan kaynaklanan uygulamadan kaynaklanan birçok hususu değerlendiriyoruz. Tabii yasal konularla ilgili takdir elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin. Bu noktada yapılması gerekenler milletvekillerimiz tarafından elbette ki değerlendirilecektir ve anlamda yapılması gereken düzenlemelerle ilgili önümüzdeki süreçte gündeme getirilecek hususlar elbette ki olabilir bizler Adalet Bakanlığı olarak teknik destek konusunda her zaman çalışmalara hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

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Hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili talepler oldu. Bunlarla ilgili yapılabilecekler zaten yapılabiliyor. Bu süreci hep birlikte takip ediyoruz.

Minguzzi cinayeti davası, ailenin tehdit edilmesi ile ilgili olarak 8 kişi hakkında soruşturma açılmıştı. 8 kişiden 5’i suçu ve suçluyu övme suçundan 1 yıl 8 ay, 1 kişi de tehdit suçundan 4 yıl 8 ay ceza aldı. Yetişkin olan 2 kişiden birisi ise suçu ve suçluyu övmeden 2 yıl 3 ay ceza, diğeri ise tehditten 5 yıl 3 ay ceza aldı. Mezar tahribi ile ilgili 1 kişi 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.