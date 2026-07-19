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Son dakika... Adalet Bakanı Gürlek'ten yasa dışı bahis açıklaması: Kupa finali öncesi 6.314 banka hesabına anlık bloke konuldu

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#Akın Gürlek#Yasa Dışı Bahis#Banka Hesabı
Son dakika... Adalet Bakanı Gürlekten yasa dışı bahis açıklaması: Kupa finali öncesi 6.314 banka hesabına anlık bloke konuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 22:24

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır" dedi.

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Bakan Gürlek paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu marifetiyle, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür.

Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır.

Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır.

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Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Akın Gürlek#Yasa Dışı Bahis#Banka Hesabı

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