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Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır. Vesayetle mücadele, anayasa ile taçlanmalı ve başarıyla sonuçlanmalıdır" dedi.
İşte Bakan Gül'ün açıklamaları:
Yarınlarımıza bırakacağımız en önemli miras yeni, sivil, daha demokratik bir anayasadır. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla, bu anayasayla girmeyi hak etmektedir.
Bir toplumsal sözleşmeyle anayasayı yapmak milletimize olan ödevimizdir. Anayasa yapım sürecinin de uzlaşmayla yapılması çok önemlidir.