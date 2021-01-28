Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den 'militan' tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına ‘militan’ diyen birisi militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" diye konuştu.

Bakan Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi ile ilgili de ''Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır" ifadelerini kullandı.