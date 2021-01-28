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AA - İHA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den 'militan' tepkisi

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Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den 'militan' tepkisi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'militan' tartışması hakkında "Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına ‘militan’ diyen birisi militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" diye konuştu.

Bakan Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi ile ilgili  de ''Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır" ifadelerini kullandı. 

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