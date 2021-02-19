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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den Gara açıklaması: PKK'nın kirli yüzünü tüm dünyaya göstermiştir

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Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den Gara açıklaması: PKK'nın kirli yüzünü tüm dünyaya göstermiştir
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK tarafından bir mağarada şehit edilen 13 kişiyle ilgili olarak ''Bu menfur olay, bölücü, hain terör örgütü PKK'nın insanlık dışı ve kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Herkesin amasız ve fakatsız, demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır" dedi. 

Bakan Gül, sözlerine şöyle devam etti:
"PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla hukuka uygun bir şekilde sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde bu olaylar yaşanırken teröre sessiz kalanlar, terörün bir bumerang gibi olduğunu ve dönüp bir gün kendilerini de vuracağını bilmelidirler.
Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.''

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